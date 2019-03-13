Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Тете забил дебютый гол за «Шахтер» (ВИДЕО)

13.03.2019 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Тете забил дебютый гол за «Шахтер» (ВИДЕО)

12 марта на тренировочной базе в Святошино состоялся товарищеский матч «Шахтера» со своим дублирующим составом (U-21), сообщает XSPORT.ua.
Соперники провели два тайма по 35 минут. В первом тайме голами отличились Фернандо и недавний новичок Тете, а во второй части игры «дубль» ответил голом Дмитрий Топалов.



Теги: Донбасс, форвард, гол, ФК "Шахтёр", бразилец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх