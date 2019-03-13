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Тете забил дебютый гол за «Шахтер» (ВИДЕО)
13.03.2019 09:30
12 марта на тренировочной базе в Святошино состоялся товарищеский матч «Шахтера» со своим дублирующим составом (U-21), сообщает XSPORT.ua.
Соперники провели два тайма по 35 минут. В первом тайме голами отличились Фернандо и недавний новичок Тете, а во второй части игры «дубль» ответил голом Дмитрий Топалов.
Теги: Донбасс, форвард, гол, ФК "Шахтёр", бразилец
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