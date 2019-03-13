Тете забил дебютый гол за «Шахтер» (ВИДЕО)

13.03.2019 09:30

12 марта на тренировочной базе в Святошино состоялся товарищеский матч «Шахтера» со своим дублирующим составом (U-21), сообщает XSPORT.ua.

Соперники провели два тайма по 35 минут. В первом тайме голами отличились Фернандо и недавний новичок Тете, а во второй части игры «дубль» ответил голом Дмитрий Топалов.