Главный тренер "Челси" раскритиковал качество газона на НСК "Олимпийский"

14.03.2019 14:00

Накануне ответного поединка стадии 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Челси", в Киеве прошла традиционная пресс-конференция, сообщает LB.ua.

В частности, главный тренер лондонского клуба посетовал на отвратительное состояние газона на НСК "Олимпийский".

"Состояние газона – это катастрофа, поле в очень опасном состоянии, но у нас нет выбора, и нам придется играть на нем. Не понимаю, почему УЕФА не обращает внимание на такой момент. Возможно, это связано с тем, что недавно закончилась зима", - цитирует Маурицио Сарри официальный сайт "Челси".

Матч "Динамо" – "Челси" по телевидению покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции сегодня в 19:45, сама игра начнется в 19:55.