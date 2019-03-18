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Обидчица Свитолиной впервые выиграла турнир WTA

18.03.2019 12:00
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Обидчица Свитолиной впервые выиграла турнир WTA

18-летняя Бьянка Андрееску стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале Анжелик Кербер со счетом 6:4, 3:6, 6:4, сообщает XSPORT.ua.
Матч продлился 2 часа и 20 минут. За это время канадка 2 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и выиграла 4 гейма на приеме. В свою очередь, немка обошлась без эйсов, совершила 3 «двойные» и реализовала 3 брейк-пойнта.
Таким образом, Андрееску выиграла свой дебютный трофей WTA и стала самой молодой чемпионкой Индиан-Уэллса за последние 20 лет (в 1999 году свой дебютный титул здесь завоевала 17-летняя Серена Уильямс). После этой победы со следующей недели канадка войдет в топ-30 мирового рейтинга.



Теги: WTA, финал, Элина Свитолина
 
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