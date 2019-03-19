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Шевченко вызвал Мораеса в сборную Украины
19.03.2019 12:40
31-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес, только вчера ставший гражданином Украины, получил свой первый вызов в национальную сборную страны, сообщает Sport.ua.
Мораес присоединится к партнерам по сборной уже сегодня, 19 марта.
В нынешнем сезоне на счету Мораеса 16 голов в 21 матче УПЛ. В Украине он выступает с 2012 года. До перехода в «Шахтер» он по три года защищал цвета донецкого «Металлурга» и киевского «Динамо».
Напомним, что сборная Украины 22 марта проведет первый матч отбора на чемпионат Европы 2020 года со сборной Португалии, а 25 марта сыграет против Люксембурга.
Теги: Чемпионат Европы, Андрей Шевченко, Сборная Украины
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