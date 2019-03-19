Шевченко вызвал Мораеса в сборную Украины

19.03.2019 12:40

31-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес, только вчера ставший гражданином Украины, получил свой первый вызов в национальную сборную страны, сообщает Sport.ua.

Мораес присоединится к партнерам по сборной уже сегодня, 19 марта.

В нынешнем сезоне на счету Мораеса 16 голов в 21 матче УПЛ. В Украине он выступает с 2012 года. До перехода в «Шахтер» он по три года защищал цвета донецкого «Металлурга» и киевского «Динамо».

Напомним, что сборная Украины 22 марта проведет первый матч отбора на чемпионат Европы 2020 года со сборной Португалии, а 25 марта сыграет против Люксембурга.