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Испанский генетик предложил клонировать Месси

21.03.2019 10:00
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Испанский генетик предложил клонировать Месси

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил о том, что наука готова клонировать нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщает Апостроф.
Слова испанского генетика приводит Mundo Deportivo. "Мы можем клонировать Месси даже при существующих технологиях. Клон Лионеля мог бы унаследовать его талант. Мы можем получить фактически близнеца Месси. Это как если бы родились близнецы, и одного из них заморозили лет на 20-30. Результат был бы примерно тем же", - сказал Наварро.
Напомним, 31-летний Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча".



Теги: генетика, клонирование, Лионель Месси
 
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