Последние новости раздела
- В Амстердаме представили талисман Евро-2020 (ВИДЕО)10:40
- Стал известен первый соперник Усика в супертяжелом весе09:35
- Испанский генетик предложил клонировать Месси10:00
- WBA обязала Усика драться с Лебедевым09:15
- Шевченко вызвал Мораеса в сборную Украины12:40
- Владимиру Кличко предложили $80 млн за возвращение на ринг08:45
- Жуниор Мораес получил украинское гражданство14:10
- Обидчица Свитолиной впервые выиграла турнир WTA12:00
- Киевское «Динамо» установило исторический антирекорд08:20
- Главный тренер "Челси" раскритиковал качество газона на НСК "Олимпийский"14:00
В Амстердаме представили талисман Евро-2020 (ВИДЕО)
25.03.2019 10:40
В Амстердаме УЕФА представил официальный талисман ЕВРО-2020. Им стал мальчик Скиллзи, который любит уличный футбол, сообщает XSPORT.ua.
Следует отметить, прозвище Скиллзи происходит от английского слова skill, что в переводе значит "умение", "мастерство", "ловкость".
В презентации талисмана приняли участие известные футбольные фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.
По случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы, первенство 2020 года планируется впервые в истории провести сразу на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.
Теги: футбол, Чемпионат Европы, талисман
Читайте также:
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Самолечению – бой. В Украине меняют правила продажи лекарств11:02
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- В Амстердаме представили талисман Евро-2020 (ВИДЕО)10:40
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- В Украине подорожает доллар: что будет с курсом?10:14
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз