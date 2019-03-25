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В Амстердаме представили талисман Евро-2020 (ВИДЕО)

25.03.2019 10:40
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В Амстердаме представили талисман Евро-2020 (ВИДЕО)

В Амстердаме УЕФА представил официальный талисман ЕВРО-2020. Им стал мальчик Скиллзи, который любит уличный футбол, сообщает XSPORT.ua.
Следует отметить, прозвище Скиллзи происходит от английского слова skill, что в переводе значит "умение", "мастерство", "ловкость".
В презентации талисмана приняли участие известные футбольные фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.
По случаю 60-летия с момента первого чемпионата Европы, первенство 2020 года планируется впервые в истории провести сразу на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА.



Теги: футбол, Чемпионат Европы, талисман
 
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