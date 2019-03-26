Украина со скрипом одолела Люксембург (ВИДЕО)

26.03.2019 08:20

Сборная Украины одержала тяжелую победу во втором выездном матче отбора на Евро-2020 против Люксембурга, сообщаепт XSPORT.ua.

Хозяева открыли счет благодаря голу Тюрпеля, но Цыганков еще в первом тайме сравнял счет, забив первый мяч за национальную команду.

Во втором тайме нашей команде дважды повезло. Тилль не смог попасть в ворота, а удар Янга парировал Пятов. Мог выводить Украину вперед Бурда, но его удар оказался неточным.

Дожать Украине соперника удалось благодаря автоголу Родригеса на третьей добавленной минуте к матчу после подачи со штрафного.