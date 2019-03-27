Португалия и Люксембург требуют наказать Украину за Мораеса

27.03.2019 08:34

Федерации футбола Португалии и Люксембурга направили жалобы в UEFA касательно законности участия в очном противостоянии форварда сборной Украины Жуниора Мораеса, сообщает XSPORT.ua.

По мнению футбольных чиновников Мораес не находился на территории Украины на протяжении 5-ти лет непрерывно и не имел права выступать за сборную Украины.

В свою очередь, украинские юристы и генсек ФФУ заявили, что натурализация бразильца прошла по всем нормам закона.

В случае, если UEFA найдет нарушения, то сине-желтым будет угрожать техническое поражение в матчах отбора на Евро-2020 с Португалией и Люксембургом за нарушения правил натурализации Мораеса.