УЕФА открыл "дело Мораеса"

28.03.2019 11:30

УЕФА открыл против Украины дисциплинарное дело в связи с обращениями федераций футбола Португалии и Люксембурга из-за якобы незаконной натурализации нападающего Жуниора Мораеса, сообщает Апостроф.

Протест был подан в контрольный, этический и дисциплинарный комитеты УЕФА. Данный вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний, дата которого пока неизвестна. Дело заведено в соответствии со статьей 55 "Дисциплинарного регламента УЕФА".