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Усик отказался защищать титул чемпиона WBA в бою с Лебедевым
28.03.2019 08:40
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в своем Instagram объявил о решение отказаться от пояса WBA. Кроме того, следующий свой бой украинец проведет в супертяжелом весе, сообщает sportarena.com.
«Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня боксировать с Денисом Лебедевым. Этот бой не состоится. Мы с командой решили переходить в супертяжелую категорию. По этим причинам мы не можем боксировать с Денисом и я отказываюсь от пояса, я не хочу, чтобы он просто так у меня был. Пускай ребята за него боксируют, это нормально. Денису успехов, всем остальным ребятам, кто будет участвовать за этот пояс тоже желаю успехов», — заявил Усик.
Теги: титул, защита, WBA, Александр Усик
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