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UEFA наказал «Шахтер» за расизм
29.03.2019 10:40
Дисциплинарный комитет UEFA принял решение, относительно первого матча между «Шахтером» и «Айнтрахтом» (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает XSPORT.ua.
Донецкий клуб обязали на ближайшем домашнем еврокубковом матче частично закрыть 13-й сектор северной трибуны баннером #РавнаяИгра с логотипом UEFA из-за расистского поведения болельщиков во время поединка с немцами. Также «Шахтер» оштрафован на 10 тысяч евро из-за использования фанатами пиротехники.
Теги: Донбасс, УЕФА, расизм, наказание, ФК "Шахтёр"
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