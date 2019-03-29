UEFA наказал «Шахтер» за расизм

29.03.2019 10:40

Дисциплинарный комитет UEFA принял решение, относительно первого матча между «Шахтером» и «Айнтрахтом» (2:2) в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает XSPORT.ua.

Донецкий клуб обязали на ближайшем домашнем еврокубковом матче частично закрыть 13-й сектор северной трибуны баннером #РавнаяИгра с логотипом UEFA из-за расистского поведения болельщиков во время поединка с немцами. Также «Шахтер» оштрафован на 10 тысяч евро из-за использования фанатами пиротехники.