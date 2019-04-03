Виталий Кличко намерен намотать 5000 км на велосипеде

03.04.2019 12:00

Мэр Киева Виталий Кличко хочет проехать в этом году на велосипеде 5 тысяч километров. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, сообщает Euro.com.ua.

"Весна началась настоящая, хорошая погода. Начался велосезон. Думаю, 5 тысяч километров в этом году на велосипеде у меня будут", – сказал Кличко.