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Украинский сноубордист выиграл "золото" юниорского чемпионата мира
04.04.2019 11:15
Украинский сноубордист Михаил Харук выиграл Чемпионат мира среди юниоров на соревнованиях, проходивших в словенском Рогле, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
19-летний Харук занял первое место в параллельном слаломе, победив с результатом в 360 баллов. Серебро выиграл Михаэль Назваски из Канады, у которого 288 очков. Бронзу получил канадец Дженни Беган с 216 очками.
Теги: Украина, Чемпионат мира, сноубординг, юниор
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