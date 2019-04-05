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Стали известны подробности травмы соперника Гвоздика
05.04.2019 10:00
Француз Дуду Нгумбу, проигравший техническим нокаутом бой против украинца Александра Гвоздика, получил разрыв связок икроножной мышцы. Об этом сообщил исполнительный директор Спортивной комиссии Пенсильвании Грег Сирб, информирует znaj.ua.
"Я таких травм раньше не видел. Мне пришлось повидать разные повреждения у боксеров, видел тяжелые растяжения лодыжек.
Дуду пробыл в госпитале несколько часов. Ему сделали специальную обувь с фиксаторами голени. По моей информации, он уже улетел домой, во Францию", - передает слова Сирба ESPN.
Теги: Александр Гвоздик, травма, противник
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