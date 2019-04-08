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"Шахтер" узнал соперника по 1/2 финала Кубка Украины

08.04.2019 14:50
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"Шахтер" узнал соперника по 1/2 финала Кубка Украины

В Киеве в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины сезона-2018/2019, сообщает Телеканал новостей «24».
В полуфинале "Шахтер" на выезде сыграет против СК "Днепр-1", а "Ингулец" дома будет принимать "Зарю".
Матчи 1/2 финала состоятся в среду, 17-го апреля. Финал – 15-го мая в Запорожье. Хозяином финала будет победитель пары СК "Днепр" – "Шахтер".



Теги: Донбасс, Кубок Украины, полуфинал, ФК "Шахтёр"
 
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