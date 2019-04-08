"Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из четвертьфинала Кубка Украины (ВИДЕО)

08.04.2019 08:40

На стадионе “Металлист” в Харькове состоялось главное противостояние 1/4 финала Кубка Украины — “Шахтер” против “Динамо”, передает УНН.

В первой половине встречи киевляне дважды остро действовали на контратаках, но защитники и вратарь “горняков” действовали самоотверженно, но в одном из моментов игрок дончан выбил мяч прямо на Гармаша, который и забил. Впоследствии команды обменялись ударами в каркас ворот.

Отыграться “оранжево-черные” смогли во второй половине, на 57 минуте — Кадар сначала обрезался в центре поля, а спустя еще несколько десятков секунд подарил мяч в собственной штрафной хозяевам. Как следствие отличился Мораес, который стал главным действующим лицом до конца основного времени — 1:1. Украинец сначала получил головой от Гармаша и полузащитник “Динамо” получил удаление. Позже и сам Мораес после грубого подката получил красную карточку.

Судьба матча определилась в серии послематчевых пенальти — 4:3 в пользу “Шахтера”, который и выступит в полуфинале Кубка.