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Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на футбольгом поле (ВИДЕО)

09.04.2019 09:40
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Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на футбольгом поле (ВИДЕО)

Румынский арбитр Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая также является футбольным судьей, перед матчем, сообщает Апостроф.
"Станешь ли ты моей женой", - спросил Матица на глазах всего стадиона и игроков обеих команд, которые встретили его поступок аплодисментами. Дума не сдержала слез и ответила на предложение согласием.
22-летний Матица и 21-летняя Дума состоят в отношениях уже на протяжении трех лет. Они познакомились, когда их назначили работать на один из матчей. По словам Матицы, он попросил девушку, которая ранее занималась легкой атлетикой, помочь ему с разработкой спринтерской тактики.



Теги: футбол, Румыния, арбитр, предложение
 
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