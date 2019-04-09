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Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на футбольгом поле (ВИДЕО)
09.04.2019 09:40
Румынский арбитр Мариуш Матица сделал предложение своей девушке Гьорги Думе, которая также является футбольным судьей, перед матчем, сообщает Апостроф.
"Станешь ли ты моей женой", - спросил Матица на глазах всего стадиона и игроков обеих команд, которые встретили его поступок аплодисментами. Дума не сдержала слез и ответила на предложение согласием.
22-летний Матица и 21-летняя Дума состоят в отношениях уже на протяжении трех лет. Они познакомились, когда их назначили работать на один из матчей. По словам Матицы, он попросил девушку, которая ранее занималась легкой атлетикой, помочь ему с разработкой спринтерской тактики.
Теги: футбол, Румыния, арбитр, предложение
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