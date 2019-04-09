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Суперкомпьютер назвал победителя Лиги Чемпионов

09.04.2019 13:15
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Суперкомпьютер назвал победителя Лиги Чемпионов

Британское издание talkSPORT подключило суперкомпьютер для предсказания результатов текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, сообщает LB.ua.
По версии машины, в четвертьфинале особых неожиданностей не предвидится.
"Ювентус" обыграет "Аякс" (1:1, 2:0), "Ливерпуль" победит "Порту" (3:0, 2:1), "Манчестер Сити" пройдет "Тоттенхэм" (1:1, 3:1), а "Барселона" в обоих матчах окажется сильнее "Манчестер Юнайтед" (2:1, 2:1).
А вот с полуфинальной стадии результаты окажутся не такими однозначными.
Туринцы вновь не дадут "Манчестер Сити" выиграть турнир (1:1, 2:1), а каталонцы обыграют мерсисайдцев (2:1, 2:2).
В финальном поединке "Старая синьора" в основное время выиграет у "Барселоны" - 2:1.



Теги: компьютер, Лига Чемпионов, финал, победитель
 
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