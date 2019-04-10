- "Шахтер" представил свой клубный самолет (ВИДЕО)09:55
- Суперкомпьютер назвал победителя Лиги Чемпионов13:15
- Румынский арбитр сделал предложение коллеге прямо на футбольгом поле (ВИДЕО)09:40
- "Шахтер" узнал соперника по 1/2 финала Кубка Украины14:50
- "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из четвертьфинала Кубка Украины (ВИДЕО)08:40
- Стали известны подробности травмы соперника Гвоздика10:00
- Украинский сноубордист выиграл "золото" юниорского чемпионата мира11:15
- Виталий Кличко намерен намотать 5000 км на велосипеде12:00
- УЕФА наказал второй украинский клуб08:40
- Порошенко перепутал Гвоздика с Усиком11:35
"Шахтер" представил свой клубный самолет (ВИДЕО)
ФК "Шахтер" презентовал свой самолет в фирменной ливрее в цветах команды, сообщает UA-Футбол.
Ливрея создана в рамках сотрудничества клуба с авиакомпанией SkyUP, контракт с которой "горняки" подписали летом 2018 года.
Напомним, что контракт между сторонами рассчитан на 2 года. Именно на этом лайнере команда будет проводить все перелеты.
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека так прокомментировал новое транспортное средство "горняков": "Я знаю, что это первый самолет, который полностью раскрашен в цвета футбольного клуба. Да, в Европе есть авиалайнеры с логотипами, но они не целиком в цветовой гамме, и это заставляет нас гордиться. Мы можем летать на нашем собственном самолете, а для нас это нечто большее, чем просто вид транспорта. В течение многих часов в воздухе это – наш дом. Фантастическая работа, мои поздравления! Надеюсь, и мы, и SkyUp продолжим побеждать".
Теги: Донбасс, самолет, презентация, ФК "Шахтёр"
- В Донецке представили "Силу людей"
- Политик спрогнозировал судьбу БПП (видео)
- Мороженое с икрой?! Ксения Собчак рассказала, чем кормят пассажиров бизнес-класса
- Последние данные МЧС о погибших и пострадавших во время крушения самолета в Донецке
- Красивая песня и украинская исполнительница достойна всяких похвал (ВИДЕО)
- Медики: Пострадавшие в авиакатастрофе АН-24 получили сильную психотравму
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины07:21
- «Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов 22:41
- Под Кривым Рогом попрощались с 23-летним бойцом ВСУ22:10
- На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет21:52
- КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля 21:18
- Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ20:49
- Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе20:22
- Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию19:49
- ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху19:20
- В Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутов10:20
- Создан квантовый предсказатель непредсказуемого будущего10:04
- "Шахтер" представил свой клубный самолет (ВИДЕО)09:55
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- Коммунальная реформа и новые законы: в дома украинцев придут с проверками09:30
- Зачисление ребенка в первый класс: Какими документами можно подтвердить место жительства09:17
- «А как же Крым?»: Виктор Медведчук озвучил условия для ликвидации «ЛДНР»09:00
- 4 фактора везения08:45
- Самый популярный блогер РФ: "Украина, наш "младший брат", нас обошла, она вырвалась, а мы все еще в песочнице"08:30
- В штабе Зеленского назвали имена его экспертов, представителей и советников08:15
- Названы причины раннего появления седых волос09:47
- 4 фактора везения08:45
- Как сохранить молодость без вмешательства врачей08:00
- Медреформа: что делать, если врач не приходит на вызов07:47
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь14:31
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
- Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый20:38
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов19:30
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- Россия закрывает Крымский мост
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов