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Енот-предсказатель спрогнозировал победителя кубка Украины по футболу (ВИДЕО)
16.04.2019 09:00
В среду, 17 апреля, будут сыграны матчи полуфинала кубка Украины по футболу, а 15 мая разыграют и главный трофей. Спрогнозировать победителя Кубка Украины взялся енот Вайсбург, сообщает Телеканал новостей «24».
Согласно прогнозу пушистого оракула, победителями пар будут "Ингулец" и "Шахтер". Именно они сыграют в финале 15 мая в Запорожье. А главный трофей турнира выиграет донецкая команда.
Теги: футбол, прогноз, Кубок Украины, енот
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