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"Ингулец" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины по футболу

18.04.2019 08:40
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"Ингулец" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины по футболу

"Шахтер", победив в полуфинале "Днепр-1", вышел в финал Кубка Украины по футболу, где сыграет против "Ингульца", сообщает Новое время.
Донецкий клуб противостоял представителю Первой лиги в гостевом поединке и до самого конца игры не мог подобрать ключи к его воротам.
Пробить неуступчивого соперника удалось на 87-й минуте. После прохода Манора Соломона правым флангом и его же подачи Дентиньо опередил оппонентов и забил ударом головой.
"Днепр-1" попытался отыграться, но пропустил результативную контратаку. На этот раз отличился автор голевой передачи благодаря эффектному удару из-за штрафной - 2:0.
Ранее финалистом Кубка Украины впервые в истории стал представитель Первой лиги "Ингулец", который в полуфинале сенсационно обыграл на своем поле участника Премьер-лиги "Зарю" со счетом 2:1.
Следует отметить, что накануне пару финалистов Кубка Украины правильно "предсказал" енот Вайсбург.



Теги: футбол, Кубок Украины, финал, ФК "Шахтёр"
 
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