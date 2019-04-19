Укрпочта выпустила марку в честь юбилея Валерия Лобановского

19.04.2019 09:40

Укрпочта к 80-летию со дня рождения выдающегося футболиста и тренера Валерия Лобановского ввела в обращение почтовую марку и выпустила тематический конверт, сообщает Корреспондент.net.

Торжественная церемония спецпогашения состоялась 18 апреля в Дома Футбола при участии обладателя "Золотого мяча" Игоря Беланова, футболистов и тренеров Алексея Михайличенко и Владимира Бессонова.

Марка Валерий Лобановский. 1939-2002 гг. выпущена тиражом 130 тысяч экземпляров, ее стоимость 8 гривен, и с 18 апреля знак почтовой оплаты можно будет приобрести в специализированных точках продаж филателистической продукции.