Президент "Ингульца" назвал сумму призовых за победу над "Шахтером"

22.04.2019 15:55

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк озвучил сумму премиальных для своего клуба в случае победы над донецким "Шахтером" в финале кубка Украины, сообщает КАМПЕОНЕС.

"Благодаря победе в полуфинале мы уже вписали свое имя в историю клуба и Украины. За победу ребята получат миллион гривен. Если луснем "Шахтер", то дам и десять миллионов", - сказал Поворознюк в эфире программы "ПроФутбол".

Финал кубка Украины между "Ингульцом" и "Шахтером" состоится 15 мая в Запорожье.