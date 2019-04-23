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"Шахтер" уступил "Динамо" в чемпионате U-21

23.04.2019 16:10
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"Шахтер" уступил "Динамо" в чемпионате U-21

Сегодня молодежная команда киевского "Динамо" встретилась на своем поле со сверстниками из донецкого "Шахтера", сообщает dynamo.kiev.ua .
"Шахтер" U-21 открыл счет в игре против "Динамо" U-21 в начале второго тайма — отличился Топалов.
Однако уже через три минуты счет стал равным благодаря автоголу Бондаря, а на 72-й минуте Супряга вывел вперед киевлян. Матч закончился победой "Динамо" 2:1.
Среди приближенных к основе игроков у "Динамо" сыграли Бущан, Цитаишвили, Алибеков, Русин и Супряга, а у "Шахтера" было только двое игроков первой команды — Бондарь и Бондаренко.
"Динамо" U-21 с 65 очками после 25 туров лидирует в турнире дублеров. "Шахтер" с 42 пунктами идет третьим, уступая Александрии 13 очков.
В следующем туре киевляне сыграют против команды U-21 "Арсенала", а Горняки встретятся с "Ворсклой".
Первые команды "Динамо" и "Шахтера" сыграют в Киеве 24 апреля.



Теги: U-21, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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