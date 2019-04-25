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"Динамо" и "Шахтер" разошлись безголевым миром
Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" провело центральный матч 25 тура УПЛ против лидера соревнований донецкого "Шахтера", передает УНН.
Первый момент в баталии создали "горняки" на 6 минуте. Алан Патрик протолкнул мяч через нескольких футболистов киевлян к штрафной и там Веллингтон Нем пробил над перекладиной. Вообще первый тайм был небогатым на моменты, можно было вспомнить полуострые прострелы от новичка "бело-синих" Карлоса Де Пени, который дебютировал за команду Хацкевича.
После перерыва "бело-синие" стали владеть инициативой. На 66 минуте киевляне заработали право на штрафной. Острый навес на дальнюю штангу сделал Цыганков, но его партнеру немного не хватило чтобы замкнуть мяч. У гостей можно вспомнить попытку бокового удара через себя в падении с острого угла от Исмаили - мимо ворот.
Решающий момент встречи возник в компенсированное время - Бурда нарушил правила в штрафной Дентиньо и арбитр назначил 11-метровый. Однако Денис Бойко совершил сейв на удар Мораеса - 0:0.
Отметим, что "оранжево-черные" удержали 7-ми очковый гандикап в таблице над "динамовцами" - 64 и 57 соответственно.
Теги: ничья, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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