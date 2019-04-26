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Диего Марадона "тряхнул стариной" (ВИДЕО)
26.04.2019 11:20
Легендарный аргентинский футболист и тренер мексиканского "Дорадоса" Диего Марадона доказал, что еще не забыл, как забивать красивые голы, сообщает ТСН.
58-летний аргентинец разбежался и прямым ударом с углового закрутил мяч в дальний угол ворот. Радовался Диего не так бурно, как в молодости, но был доволен собой и сорвал шквал аплодисментов.
Y todo el pueblo cant?:- Fernando Beltr?n (@FerBeltranFut) 17 апреля 2019 г.
"Marad?, Marad?",
naci? la mano de Dios,
"Marad?, Marad?" 1??0?? ???? pic.twitter.com/vkK91Dcstg
Теги: техника, Диего Марадона, гол
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