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Диего Марадона "тряхнул стариной" (ВИДЕО)

26.04.2019 11:20
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Диего Марадона "тряхнул стариной" (ВИДЕО)

Легендарный аргентинский футболист и тренер мексиканского "Дорадоса" Диего Марадона доказал, что еще не забыл, как забивать красивые голы, сообщает ТСН.
58-летний аргентинец разбежался и прямым ударом с углового закрутил мяч в дальний угол ворот. Радовался Диего не так бурно, как в молодости, но был доволен собой и сорвал шквал аплодисментов.



Теги: техника, Диего Марадона, гол
 
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