"Тоттенхэм" уступил "Аяксу" в домашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов

01.05.2019 10:15

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 1:0, сообщает Апостроф.

Победу "Аяксу" принес гол Донни ван де Бека, который был забит на 15-й минуте. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Хаким Зиеш.

Ответный матч – 8 мая в Амстердаме.