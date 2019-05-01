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"Тоттенхэм" уступил "Аяксу" в домашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов
01.05.2019 10:15
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 1:0, сообщает Апостроф.
Победу "Аяксу" принес гол Донни ван де Бека, который был забит на 15-й минуте. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Хаким Зиеш.
Ответный матч – 8 мая в Амстердаме.
Теги: Тоттенхэм, Лига Чемпионов, полуфинал
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