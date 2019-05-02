Лига чемпионов: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» (ВИДЕО)

02.05.2019 08:40

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Ливерпуль», сообщает XSPORT.ua.

Активнее начали матч подопечные Юргена Клоппа, но не сумели реализовать несколько перспективных контратак. В середине первого тайма результативно выстрелила «Барселона»: Луис Суарес ворвался в штрафную и после отличной передачи из глубины переиграл Алиссона Беккера.

Во второй половине встречи «Ливерпуль» наседал на ворота каталонского клуба, но ни одна атака «красных» не завершилась голом.

А «Барселона» вновь забила, второй гол мерсисайдцам на счету Лионеля Месси.

Спустя 10 минут аргентинец идеально исполнил штрафной удар и сделал счет разгромным.

Таким образом, «Барселона» уверенно побеждает «Ливерпуль» в родных стенах и поедет в Англию с запасом в три мяча.

В параллельном полуфинале днем ранее «Аякс» на выезде победил «Тоттенхэм» (1:0).