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Лига чемпионов: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» (ВИДЕО)

02.05.2019 08:40
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Лига чемпионов: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» (ВИДЕО)

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Ливерпуль», сообщает XSPORT.ua.
Активнее начали матч подопечные Юргена Клоппа, но не сумели реализовать несколько перспективных контратак. В середине первого тайма результативно выстрелила «Барселона»: Луис Суарес ворвался в штрафную и после отличной передачи из глубины переиграл Алиссона Беккера.
Во второй половине встречи «Ливерпуль» наседал на ворота каталонского клуба, но ни одна атака «красных» не завершилась голом.
А «Барселона» вновь забила, второй гол мерсисайдцам на счету Лионеля Месси.
Спустя 10 минут аргентинец идеально исполнил штрафной удар и сделал счет разгромным.
Таким образом, «Барселона» уверенно побеждает «Ливерпуль» в родных стенах и поедет в Англию с запасом в три мяча.
В параллельном полуфинале днем ранее «Аякс» на выезде победил «Тоттенхэм» (1:0).



Теги: Ливерпуль, Барселона, Лига Чемпионов
 
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