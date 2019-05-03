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КДК УЕФА рассмотрел дело Мораеса
03.05.2019 08:30
2-го мая состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) УЕФА по делу о предоставлении футбольного гражданства Украины бразильскому форварду «Шахтера» Жуниору Мораесу, сообщает SPORT.UA.
По информации источника, представители КДК заслушали аргументы сторон и взяли время на вынесение решения. При этом болельщикам сборной Украины есть повод поволноваться.
В ходе всего процесса рассмотрения дела, представители федераций Португалии и Люксембурга продемонстрировали знание нюансов украинского законодательства. И при этом они не скрывали, что их консультируют специалисты из Украины. Ожидается, что уже 3 мая, в первой половине дня УЕФА огласит свой вердикт по данному вопросу.
Теги: футбол, УЕФА, гражданство, Сборная Украины
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