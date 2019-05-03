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УЕФА оправдал Мораеса
Контрольно-дисциплинарный комитет UEFA рассмотрел дело о правомерности натурализации бразильского нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса и не увидел в нем нарушений. Об этом президент ФФУ Андрей Павелко написал в своем Facebook, сообщает XSPORT.ua.
"Это победа Мораеса и всего украинского футбола. Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков – настоящих патриотов Украины, и в UEFA, и в FIFA. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом.
Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства", - отметил он.
Таким образом, сборная Украины не будет наказана за участие Мораеса в матчах с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1) в квалификации на чемпионат Европы-2020 и продолжит лидировать в группе.
Теги: футбол, УЕФА, Чемпионат Европы, Сборная Украины
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