"Шахтер" открыл спортзал в прифронтовой Красногоровке

06.05.2019 10:30

5 мая в Красногоровке Донецкой области состоялось открытие обновленного спорткомплекса "Юбилейный", сообщает FootBoom.

Зал, где постоянно тренируются дети, был поврежден в результате боевых действий. С предложением помочь выступили футболисты "Шахтера", выделив на ремонт объекта более 2 миллионов гривен. Работы продолжались два с половиной месяца. За это время демонтированы поврежденные конструкции, установлены новые оконные рамы и стеклопакеты из поликарбоната, проведены реконструкция фасада и отделочные работы внутри комплекса.

Между командами Красногоровки и Марьинки был проведен выставочный матч, где символичный первый удар по мячу сделала самая юная спортсменка.

Всего в спорткомплексе "Юбилейный" будут тренироваться порядка 100 детей.