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Определились финалисты Лиги Европы

10.05.2019 08:20
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Определились финалисты Лиги Европы

В финале Лиги Европы этого сезона встретятся лондонские Арсенал и Челси. Таким образом, в обоих еврокубковых турнирах сыграют представители английской Премьер-лиги, сообщает sportarena.com.
Канониры в полуфинале на выезде обыграли Валенсию (4:2) и впервые с 2006 года сыграют в финале еврокубкового турнира. На пути к главному матчу Лиги Европы команда Унаи Эмери также прошла БАТЭ, Ренн и Наполи.
Челси лишь в серии послематчевых пенальти прошел немецкий Айнтрахт (1:1, 4:3 по пен). До этого подопечные Маурицио Сарри успешно справились с Мальме, киевским Динамо и пражской Славией.
Финальный матч турнира состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе.



Теги: клуб, Англия, финал, Лига Европы
 
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