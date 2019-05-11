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Путина не уберегли во время хоккейного гала-матча в Сочи (ВИДЕО)

11.05.2019 10:40
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Путина не уберегли во время хоккейного гала-матча в Сочи (ВИДЕО)

Во время хоккейного гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи президент России Владимир Путин упал на лед. Это произошло, когда глава страны-агрессора объезжал ледовую арену на коньках и махал трибунам, сообщает ТСН.
Коллеги по команде пытались предупредить Путина об опасности, но тщетно - тот не увидел разостланный на льду коврик, споткнулся и упал плашмя.
Как пишут российские СМИ, в этом матче Путин забил 10 шайб и "привел команду к победе со счетом 14:7". В его команде играл министр обороны РФ Сергей Шойгу.



Теги: Сочи, хоккей, Владимир Путин, падение
 
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