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Экс-игрок "Шахтера" признан худшим новичком АПЛ

13.05.2019 10:45
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Экс-игрок "Шахтера" признан худшим новичком АПЛ

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фред не смог в полной мере раскрыться в чемпионате Англии, сообщает EURO.com.ua.
Перебравшись летом в "Манчестер Юнайтед" за рекордные для "Шахтера" 60 миллионов, бразильский полузащитник и близко не сумел оправдать потраченную на него сумму, сыграв лишь в семнадцати матчах чемпионата Англии, забив лишь один гол.
Подобные результаты не обошли стороной авторитетное издание Squawka, которое составило рейтинг худших трансферов сезона. Фред в нем оказался на первом месте.



Теги: трансфер, полузащитник, ФК "Шахтёр", ФК "Манчестер Юнайтед"
 
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