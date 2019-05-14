Букмекеры дали прогноз на финал Кубка Украины по футболу

14.05.2019 10:00

В среду, 15 мая, на стадионе Славутич-Арена состоится финальный матч Кубка Украины между Шахтером и Ингульцом. Стали известны котировки букмекеров на данную встречу, сообщает footballua.tv.

Так, букмекерская компания Фаворит Спорт считает, что Шахтер - явный фаворит данного поединка. На победу «горняков» принимаются ставки с коэффициентом 1.10, тогда как на триумф перволиговой команды можно поставить с коэффициентом 23.00. В случае, если основное время закончится вничью, можешь умножить свою ставку на 10.50.

Ставки на победу Шахтера с преимуществом в 2 или 3 гола принимаются с коэффициентом 2.21, а на сухую победу горняков можно поставить за 1.74.

Ингулец стал первой командой из низших дивизионов, которая смогла пробиться в финал Кубка Украины. На пути к решающему матчу команда с Петрово обыграла Колос, Мир, Мариуполь, Карпаты и Зарю.