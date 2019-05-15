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Шахтер – Ингулец: где смотреть финал Кубка Украины

15.05.2019 11:00
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Шахтер – Ингулец: где смотреть финал Кубка Украины

В среду, 15 мая на Славутич-Арене в Запорожье состоится финал Кубка Украины между Шахтером и Ингульцом. Время начала матча – 21:00, сообщает footballua.tv.
Где смотреть матч Шахтер - Ингулец? В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2.
На пути к финалу Шахтер прошел Олимпик (3:2), Динамо (1:1, 4:3 пен.) и Днепр-1 (0:2).
Ингулец стартовал в Кубке Украины со второго раунда. На пути в финал они обыграли представителя Первой Лиги Колос, второлиговый Мир, а также трех представителей УПЛ - Мариуполь (3:1), Карпаты (1:1, 5:4 пен.) и Зарю (2:1).



Теги: футбол, Запорожье, Кубок Украины, финал
 
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