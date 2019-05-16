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«Шахтер» в 13-й раз выиграл Кубок Украины

16.05.2019 08:40
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«Шахтер» в 13-й раз выиграл Кубок Украины

«Шахтер» в финале Кубка Украины разгромил «Ингулец», сообщает XSPORT.ua.
Дублем отметился Тете еще в первом тайме. Также гол на счету Жуниора Мораеса. Во втором тайме 4-й мяч забил Манор Соломон.
За весь матч «Ингулец» создал лишь один момент, но Щедрый пробил слишком слабо. Таким образом, «Шахтер» в рекордный 13-й раз стал обладателем Кубка Украины.



Теги: футбол, Кубок Украины, финал, ФК "Шахтёр"
 
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