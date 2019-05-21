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Украинец выиграл турнир «Арнольд Классик Африка» (ВИДЕО)

21.05.2019 09:00
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Украинец выиграл турнир «Арнольд Классик Африка» (ВИДЕО)

Украинский стронгмен Алексей Новиков победил на престижном турнире «Арнольд Классик Африка». Для 23-летнего киевлянина это уже вторая подряд победа в серии престижных турниров. Месяц назад Алексей победил на соревновании «Арнольд Классик Южная Америка», сообщает Sport.ua.
На турнире в южноафриканском Йоханнесбурге Алексей опередил в общем зачете поляка Матеуша Келишковського (на полтора балла) и американца Джерри Причетта (на четыре очка). Из шести дисциплин украинец победил в одной, дважды был вторым, а еще два раза показывал третий результат.
Интересно, что в упражнении «Manhood Stone» Алексей Новиков установил мировой рекорд, пять раз перебросив шар весом 220 килограммов через перекладину на высоте 130 см в течение одной минуты! Заслуживает внимания и результат Алексея в «Прогулке фермера»: два чемодана весом по 180 кг на дистанцию 20 метров киевлянин пронес за 9 секунд! Также мирового класса результат показал Алексей и в подъеме бревна «Лог-лифт» весом 180 кг, подняв ее за одну минуту трижды».



Теги: Украина, победа, Арнольд Шварценеггер, турнир, стронгмен
 
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