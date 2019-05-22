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Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею определились пары четвертьфиналистов. Борьбу за медали продолжают восемь сильнейших сборных планеты, сообщает NewsOne.
Сборная России уверенно выиграла групповой турнир. В заключительном поединке этого этапа они обыграли действующих чемпионов мира-шведов со счетом 7:4.
Россияне оказались единственной командой, победившей во всех семи матчах. Но это не спасло их от встречи с сильным соперником уже на стадии 1/4 финала. Им станет сборная США.
Американцы в последнем поединке в своей группе проиграли соседям-канадцам со счетом 0:3 и заняли 4-е место.
В остальных парах плей-офф Канада сыграет с Швейцарией, хоккеисты Германии выйдут на лед в матче против чехов. Также состоится на турнире скандинавское "дерби": Швеция против Финляндии.
Все четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая.
Теги: хоккей, Чемпионат мира, 1/4 финала
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