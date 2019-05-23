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Стали известны все участники еврокубков от Украины

23.05.2019 12:00
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Стали известны все участники еврокубков от Украины

Все пять представителей украинской Премьер-лиги, которые представят Украину в еврокубках, определились за два тура до финиша чемпионата, сообщает Politeka.
После нулевой ничьей с Зарей в матче 30-го тура УПЛ Львов потерял все шансы на попадание в еврокубковую зону, замкнув первую шестерку команд.
За два тура до окончания чемпионата Львов имеет в своем активе 34 очка и отстает от Мариуполя и Зари на шесть баллов, уступая обоим соперникам по личным встречам.
Таким образом, Шахтер, который ранее досрочно оформил чемпионство, в следующем сезоне гарантировано сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
Динамо, обеспечившее себе второе место, будет пробиваться в Лигу чемпионов через отбор, стартуя с третьего раунда квалификации.
Александрия стала бронзовым призером украинской Премьер-лиги и теперь сыграет в групповом раунде Лиги Европы.
Единственной интригой остается то, с какой стадии отбора Мариуполь и Заря начнут борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы. В последних двух турах чемпионата Украины эти два клуба разыграют четвертое и пятое место, определив, кто стартует в квалификации с третьего, а кто со второго раунда соответственно.



Теги: Украина, футбол, Лига Чемпионов, Лига Европы
 
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