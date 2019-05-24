Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса

24.05.2019 12:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса

Футбольные федерации Люксембурга и Португалии подали апелляцию на решение УЕФА по делу о легитимности выступления натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отборочного раунда Евро-2020, сообщает Sport.Ua.
Обе ассоциации воспользовались своим правом подать апелляцию после получения текста решения от УЕФА. Дата рассмотрения дела в апелляционном комитете организации будет названа позднее.



Теги: УЕФА, апелляция, гражданство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх