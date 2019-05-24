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Определились полуфинальные пары ЧМ-2019 по хоккею
24.05.2019 11:00
На чемпионате мира в Словакии завершились четвертьфинальные матчи, в которых Финляндия выбила действующих обладателей титула шведов (5:4 ОТ), Чехия не испытала проблем с Германией (5:1), Канада спаслась в овертайме во встрече со Швейцарией (3:2 ОТ), а Россия одержала победу над США (4:3), сообщает XSPORT.
Таким образом сформировались следующие пары полуфиналов:
Россия – Финляндия
Канада – Чехия
Оба матча пройдут 25 мая в Братиславе. Россияне и финны сыграют в 16:15, а канадцы и чехи – в 20:15.
Теги: хоккей, Чемпионат мира, полуфинал
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