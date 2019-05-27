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Финляндия в третий раз стала чемпионом мира по хоккею (ВИДЕО)
Сборная Финляндии обыграла Канаду со счетом 3:1 и стала трехкратным чемпионом мира по хоккею, сообщает ТСН.
Отметим, что канадцы первыми открыли счет в этой встрече, отличился Ши Теодор. Впрочем, финны не стушевались и благодаря дублю Марко Анттилы сделали счет на табло 2:1. Окончательную точку в матче поставил Харри Песонен.
Эта победа позволила "суоми" в третий раз победить на мировом первенстве. Ранее "золотые" медали Чемпионата мира финны получали в 1995 и 2011 годах.
Добавим, что сборная Финляндии победила Канаду и в матче открытии этого турнира. Интересно, что тогда они победили канадцев с аналогичным счетом 3:1.
"Бронза" этого Чемпионата мира досталась сборной России, которая в матче за третье место в серии буллитов одолела Чехию (2:2, 2:0 - бул.).
Теги: Канада, хоккей, Чемпионат мира
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