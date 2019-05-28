Сергей Бубка сделал приятный подарок спортсменам Донецкой области

28.05.2019 10:00

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка посетил Донецкую область и передал для развития спорта области оборудования на сумму около полутора миллиона гривен, сообщает XSPORT.ua.

Спортивное оборудование предназначено для занятий легкой атлетикой, велоспортом, тяжелой атлетикой и триатлоном: это шесты для прыжков в высоту, тяжелоатлетический помост и велосипеды.

"Донетчина – это мой родной край: приехав простым мальчиком из Луганска, именно здесь я смог достичь высоких спортивных результатов и стать тем человеком, которым являюсь сегодня. Это особое место для меня, потому возвращаясь сюда, каждый раз меня переполняют особые эмоции", - подчеркнул Бубка.

"Приятно, что несмотря на сложную ситуацию в Донецкой области спорт занимает важное место в жизни региона, функционируют спортивные сооружения и объекты. Рад видеть горящие глаза юных спортсменов! Пусть не каждый из них станет олимпийским чемпионом, но каждый должен вырасти здоровой, сильной личностью, поэтому подобная поддержка и внимание к атлетам Донецкой и Луганской очень важна и необходима", - добавил он.

Ранее Бубка передал спортсменам Донецкой и Луганской комплект современного гимнастического оборудования общая стоимость которого составляет около 2,5 млн гривен.