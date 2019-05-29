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Челси — Арсенал: анонс и прогноз букмекеров на финал Лиги Европы
29.05.2019 11:45
Челси и Арсенал в среду, 29 мая определят победителя Лиги Европы по футболу 2019. Матч состоится в Баку на Олимпийском стадионе, сообщает ICTV.
По мнению букмекеров, более вероятно, что кубок завоюет Челси. Коэффициент на победу синих в основное время составляет 2.40, на успех канониров без дополнительных таймов – 3.05. Ничья оценена коэффициентом 3.40.
На победу Челси с учетом экстра-таймов можно поставить с коэффициентом 1.78, а чемпионство Арсенала оценено в 2.11.
Напомним, в полуфинале Лиги Европы Челси обыграл немецкий Айнтрахт в серии пенальти. Арсенал на пути к финалу в 1/2 переиграл Валенсию.
Смотреть поединок в прямой трансляции можно на телеканале "Футбол 2". Начало трансляции - в 21.45.
Теги: прогноз, финал, Лига Европы, анонс
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