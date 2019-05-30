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«Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы (ВИДЕО)
В финальном матче Лиги Европы в Баку встретились «Челси» и «Арсенал», сообщает XSPORT.ua.
Впервые лондонское дерби состоялось столь далеко от столицы Великобритании. Парадокс: в стартовом составе двух команд на поле вышел лишь один англичанин.
В первом тайме команды обменялись хорошими моментами, но до голов дело не дошло.
Начало второй половины встречи было ошеломляющим для «канониров»: «Челси» забил дважды, счет открыл Оливье Жиру. Через 10 минут его удвоил Педро. На 65-й минуте «синие» отправили «Арсенал» в нокдаун: Эден Азар успешно реализовал пенальти. «Канониры» отыграли один мяч усилиями Алекса Ивоби, но интрига держалась недолго. Азар сделал дубль через несколько минут.
«Челси» побеждает «Арсенал» и выигрывает Лигу Европы во второй раз в своей истории: ранее такое достижение «синим» покорилось в 2013-м году, когда в финале была обыграла «Бенфика» (2:1).
Теги: финал, Лига Европы, ФК "Челси" (Лондон)
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