- Instagram заблокировал аккаунт "героини" финала ЛЧ09:30
- Определился победитель Лиги чемпионов (ВИДЕО)11:00
- Сборная Украины вышла в плейофф ЧМ U-2009:05
- «Челси» разгромил «Арсенал» в финале Лиги Европы (ВИДЕО)08:50
- Российский хоккеист стал гражданином Украины14:30
- Челси — Арсенал: анонс и прогноз букмекеров на финал Лиги Европы11:45
- Сергей Бубка сделал приятный подарок спортсменам Донецкой области10:00
- Финляндия в третий раз стала чемпионом мира по хоккею (ВИДЕО)08:55
- Люксембург и Португалия потребовали пересмотра дела Мораеса12:30
- Определились полуфинальные пары ЧМ-2019 по хоккею11:00
Instagram заблокировал аккаунт "героини" финала ЛЧ
Аккаунт в Instagram американской модели и актрисы Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем», был заблокирован администрацией социальной сети, сообщает championat.com.
Сама девушка пока никак не прокомментировала ситуацию. Администрация социальной сети также не дала объяснений относительно своего решения.
После того как стало известно имя девушки, которая выбежала на поле «Ванда Метрополитано» во время финальной игры ЛЧ, резко начало расти количество подписчиков на её «инстаграм». Менее чем за сутки на Волански подписалось более 2 млн человек.
В этой истории оказался замешан также русский блогер из Соединённых Штатов Америки Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. За день до финала ЛЧ он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.
Теги: Лига Чемпионов, блокировка, Instagram
- Партия регионов заблокировала Верховную Раду
- Регионалы заночуют в Раде
- Депутаты ввязались в газовую битву
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Власть в столице Исландии "захватил" комик
- Александра Павленко: "Сильная Украина" будет жестко противостоять использованию админресурса во время местных выборов
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации22:11
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- В Донецкой области технологическими отходами убивают реку20:10
- В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку18:41
- На Донетчине получил ранение мирный житель15:51
- В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу15:06
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- «Вода по 35 грн та сьомга по 1500 за кг» — у ДонВЦА закупили продукти за ціною в два рази вище за ринкову13:45
- Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове13:30
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- На Землю надвигается опасный астероид09:45
- Instagram заблокировал аккаунт "героини" финала ЛЧ09:30
- Слухи о визите Зеленского в Вашингтон к Трампу: в Белом доме сделали официальное заявление 09:15
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Волна фейков обрушилась на партию «Слуга Народа»: у Зеленского сделали жесткое заявление08:45
- Матиос срочно собирает силовиков из-за провокационного видео об аннексии Буковины08:30
- Первое новолуние лета: не жалуйтесь и не ленитесь08:16
- Желтый уровень опасности. На юге и востоке Украины ожидаются сложные погодные условия08:00
- Украинцев ожидает резкое снижение тарифов на коммуналку: у Зеленского озвучили сроки07:47
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»16:34
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Похудеть без голодания: ученые раскрыли секрет12:10
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации