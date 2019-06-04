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Украинские футболисты впервые вышли в четвертьфинал ЧМ U-20 (ВИДЕО)
04.06.2019 08:40
Сборная Украины по футболу U-20 впервые пробилась в четвертьфинал молодежного чемпионата мира, который проходит в Польше, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
В матче 1/8 финала украинцы переиграла сборную Панамы со счетом 4:1. Голы забили Денис Попов и Сергей Булеца, Даниил Сикан сделал дубль.
Молодежка Украины четертый раз в своей истории преодолела групповой этап чемпионата мира, но в предыдущих случаях она не смогла пройти первый раунд плей-офф.
Теги: футбол, Сборная Украины, U-20
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