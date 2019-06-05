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Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

05.06.2019 09:30
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Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в Мадриде провел встречу с руководством итальянской "Ромы". По информации источника, переговоры прошли успешно и стороны договорились о трехлетнем контракте, информирует footboom.com.
Заметим, что у Фонсеки действующий контракт с "Шахтером", в котором предусмотрена клаусула за досрочное расторжение соглашения. Впрочем, представители португальца намерены уговорить боссов "Шахтера" отпустить специалиста бесплатно. Фонсека возглавил "Шахтер" три года назад и за это время выиграл с "Шахтером" три комплекта золотых медалей и сделал клуб самым титулованным в Украине.



Теги: контракт, ФК "Шахтёр", Паулу Фонсека
 
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