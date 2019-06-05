Усик лишился второго чемпионского пояса

05.06.2019 11:10

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) остался без еще одного пояса, сообщает XSPORT.ua.

Сначала, из-за отказа проводить обязательную защиту украинца лишила своего титула WBA, а теперь похожее решение принял WBC. Однако в случае с WBC Усик получил статус «чемпиона в отпуске» и при желании может в любой момент оспорить пояс с новым его обладателем.

Вакантный пояс WBC будет стоять на кону поединка бывших соперников Усика Кшиштоф Гловацки – Майрис Бриедис в полуфинале World Boxing Super Series, который состоится 15 июня в Риге. Интересно, что именно у Бриедиса украинец отобрал титул Совета.

Последний раз защиту пояса Усик проводил полгода назад – 10 ноября боем против Тони Белью (30-3-1, 20 КО).

Напомним, свой дебютный бой в супертяжелом дивизионе Усик должен провести в сентябре, после чего нацеливается на поединок с победителем реванша Джошуа – Руис.